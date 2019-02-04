Число жертв в результате пожара в центре Москвы возросло до семи
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Количество погибших в результате пожара в жилом доме в центре Москвы на Никитском бульваре увеличилось до семи человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"На месте пожара обнаружено тело седьмого погибшего. Работы на месте ЧП продолжаются", - сообщил источник в правоохранительных органах.
По предварительным данным, среди погибших - мужчина, три женщины и один мальчик. Данные о всех погибших устанавливаются.
Как сообщал УНН, число погибших в результате пожара в жилом доме в центре Москвы на Никитском бульваре увеличилась до шести человек.
Напомним, на Никитском бульваре в центре Москвы горел жилой дом.