Кількість жертв в результаті пожежі в центрі Москви зросла до семи

"На місці пожежі виявлено тіло сьомого загиблого. Роботи на місці НП тривають", - повідомило джерело в правоохоронних органах.

За попередніми даними, серед загиблих - чоловік, три жінки і один хлопчик. Дані про всіх загиблих встановлюються.

Як повідомляв УНН, кількість загиблих в результаті пожежі в житловому будинку в центрі Москви на Нікітському бульварі збільшилася до шести осіб.

Нагадаємо, на Нікітському бульварі в центрі Москви горів житловий будинок.



