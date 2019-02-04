Кількість жертв в результаті пожежі в центрі Москви зросла до семи
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Кількість загиблих в результаті пожежі в житловому будинку в центрі Москви на Нікітському бульварі збільшилася до семи осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"На місці пожежі виявлено тіло сьомого загиблого. Роботи на місці НП тривають", - повідомило джерело в правоохоронних органах.
За попередніми даними, серед загиблих - чоловік, три жінки і один хлопчик. Дані про всіх загиблих встановлюються.
Як повідомляв УНН, кількість загиблих в результаті пожежі в житловому будинку в центрі Москви на Нікітському бульварі збільшилася до шести осіб.
Нагадаємо, на Нікітському бульварі в центрі Москви горів житловий будинок.