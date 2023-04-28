Количество жертв удара рф по Умани снова возросло
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Количество погибших в результате удара российских войск по Умани в Черкасской области снова возросло - уже 16 жертв, сообщила ГСЧС Украины, пишет УНН.
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"Умань. По состоянию на 14:00 из-под завалов жилого дома деблокировано тело погибшего человека. Всего погибло 16 человек (из них 3 ребенка)", - говорится в сообщении.
Детали
Как указано, пострадали 18 человек (из них 9 остаются госпитализированы), спасены 17 человек (из них 3 ребенка) и "изъят 1 фрагмент тела".
Дополнение
Из-за ночной атаки врага на мирных спящих людей в Днепропетровской, Черкасской и Киевской областях есть погибшие и раненые.
Сегодня в 4:30 утра враг нанес ракетный удар в частности по Умани. Одна из ракет попала в жилой девятиэтажный дом. В этом доме практически уничтожен первый подъезд. По предварительным данным, в этом подъезде проживало 109 человек, 46 квартир, из них 27 полностью уничтожены.
Приблизительное время разбора всех завалов - одни сутки, сообщал глава МВД.