Кількість жертв удару рф по Умані знову зросла
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Кількість загиблих внаслідок удару російських військ по Умані у Черкаській області знову зросла - уже 16 жертв, повідомила ДСНС України, пише УНН.
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"Умань. Станом на 14:00 з-під завалів житлового будинку деблоковано тіло загиблої особи. Всього загинуло 16 осіб (з них 3 дитини)", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Як вказано, постраждало 18 осіб (з них 9 залишаються госпіталізовані), врятовано 17 осіб (з них 3 дитини) та "вилучено 1 фрагмент тіла".
Доповнення
Через нічну атаку ворога на мирних сплячих людей на Дніпропетровщині, Черкащині та Київщині є загиблі та поранені.
Сьогодні о 4:30 ранку ворог завдав ракетного удару зокрема по Умані. Одна з ракет потрапила у житловий дев'ятиповерховий будинок. У цьому будинку практично знищено перший під'їзд. За попередніми даними, у цьому під'їзді проживали 109 осіб, 46 квартир, з них 27 повністю знищені.
Приблизний час розбору всіх завалів - одна доба, повідомляв голова МВС.