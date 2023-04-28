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Кількість жертв удару рф по Умані знову зросла

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Кількість загиблих внаслідок удару російських військ по Умані у Черкаській області знову зросла - уже 16 жертв, повідомила ДСНС України, пише УНН.

Цитата

"Умань. Станом на 14:00 з-під завалів житлового будинку деблоковано тіло загиблої особи. Всього загинуло 16 осіб (з них 3 дитини)", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Як вказано, постраждало 18 осіб (з них 9 залишаються госпіталізовані), врятовано 17 осіб (з них 3 дитини) та "вилучено 1 фрагмент тіла".

Доповнення

Через нічну атаку ворога на мирних сплячих людей на Дніпропетровщині, Черкащині та Київщині є загиблі та поранені.

Сьогодні о 4:30 ранку ворог завдав ракетного удару зокрема по Умані. Одна з ракет потрапила у житловий дев'ятиповерховий будинок. У цьому будинку практично знищено перший під'їзд. За попередніми даними, у цьому під'їзді проживали 109 осіб, 46 квартир, з них 27 повністю знищені.

Приблизний час розбору всіх завалів - одна доба, повідомляв голова МВС.

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