Число жертв циклона "Идай" в Африке превысило 750 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 25 беерезня. УНН. Количество погибших в результате циклона "Идай" превысило 750 человек в трех южноафриканских странах, пострадавших от стихии, обрушившейся 10 дней назад. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Guardian.
В Мозамбике, как отмечается, число погибших возросло до 446, 259 погибших - в Зимбабве и по меньшей мере 56 погибших - в Малави.
По словам министра охраны окружающей среды Мозамбика Селсо Коррейи, все данные по погибшим пока предварительные. По мере того, как паводковые воды отступают и обнаруживают новые тела, количество погибших в одном только Мозамбике может превысить начальную оценку в 1000 человек, сделанную президентом страны через несколько дней после удара циклона.
По словам Коррейи, который является координатором по чрезвычайным ситуациям правительства Мозамбика, около 110 тысяч человек находятся во временных поселениях в специальных лагерях.
Также в стране опасаются вспышки холеры или малярии после удара стихии.
Напомним, в Австралии бушует тропический циклон "Вероника".