Число жертв циклона "Идай" в Африке превысило 750 человек

В Мозамбике, как отмечается, число погибших возросло до 446, 259 погибших - в Зимбабве и по меньшей мере 56 погибших - в Малави.

По словам министра охраны окружающей среды Мозамбика Селсо Коррейи, все данные по погибшим пока предварительные. По мере того, как паводковые воды отступают и обнаруживают новые тела, количество погибших в одном только Мозамбике может превысить начальную оценку в 1000 человек, сделанную президентом страны через несколько дней после удара циклона.

По словам Коррейи, который является координатором по чрезвычайным ситуациям правительства Мозамбика, около 110 тысяч человек находятся во временных поселениях в специальных лагерях.

Также в стране опасаются вспышки холеры или малярии после удара стихии.

Напомним, в Австралии бушует тропический циклон "Вероника".