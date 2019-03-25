Кількість жертв циклону "Ідай" в Африці перевищила 750 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 25 беерезня. УНН. Кількість загиблих в результаті циклону "Ідай" перевищила 750 осіб у трьох південноафриканських країнах, що постраждали від стихії, яка обрушилася 10 днів тому. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Guardian.
У Мозамбіку, як зазначається, кількість загиблих зросла до 446, 259 загиблих - у Зімбабве і щонайменше 56 загиблих - у Малаві.
За словами міністра охорони навколишнього середовища Мозамбіку Селсо Коррейї, всі дані щодо загиблих поки попередні. У міру того, як паводкові води відступають і виявляють нові тіла, кількість загиблих в одному тільки Мозамбіку може перевищити початкову оцінку в 1000 осіб, зроблену президентом країни через кілька днів після удару циклону.
За словами Коррейї, який є координатором з надзвичайних ситуацій уряду Мозамбіку, близько 110 тисяч осіб перебувають у тимчасових поселеннях у спеціальних таборах.
Також у країні побоюються спалаху холери чи малярії після удару стихії.
Нагадаємо, в Австралії вирує тропічний циклон "Вероніка".