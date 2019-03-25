В Австралії вирує тропічний циклон "Вероніка"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. На північному заході Австралії вирує потужний тропічний циклон "Вероніка". Про це повідомляє Бюро Метеорології Австралії, передає УНН.
За останніми даними Бюро Метеорології у Західній Австралії, тропічний циклон Вероніка вирує недалеко від міста Каррата, і повільно рухається на південний захід.
Швидкість вітру досягає 75 км/год, пориви – 100 км/год.
У багатьох населених пунктах діє попередження про вітер поривами до 165 км/год, високі хвилі і припливи, а через проливні дощі можливі повені.
Прогнозується ослаблення інтенсивності циклону у вівторок зранку, сильний дощ продовжуватиметься у районах центральної Пілбари.
Нагадаємо, нещодавно на південному сході Австралії у штаті Вікторія випав сніг.