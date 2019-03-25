В Австралии бушует тропический циклон "Вероника"

По последним данным Бюро Метеорологии в Западной Австралии, тропический циклон Вероника бурлит недалеко от города Каррата, и медленно движется на юго-запад.

Скорость ветра достигает 75 км/ч, порывы - 100 км/ч.

Во многих населенных пунктах действует предупреждение о ветере с порывами до 165 км/ч, высоких волнах и приливах, а из-за проливных дождей возможны наводнения.

Прогнозируется ослабление интенсивности циклона во вторник утром, сильный дождь будет продолжаться в районах центральной Пилбары.

Напомним, недавно на юго-востоке Австралии в штате Виктория выпал снег.