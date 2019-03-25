В Австралии бушует тропический циклон "Вероника"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. На северо-западе Австралии бушует мощный тропический циклон "Вероника". Об этом сообщает Бюро Метеорологии Австралии, передает УНН.
По последним данным Бюро Метеорологии в Западной Австралии, тропический циклон Вероника бурлит недалеко от города Каррата, и медленно движется на юго-запад.
Скорость ветра достигает 75 км/ч, порывы - 100 км/ч.
Во многих населенных пунктах действует предупреждение о ветере с порывами до 165 км/ч, высоких волнах и приливах, а из-за проливных дождей возможны наводнения.
Прогнозируется ослабление интенсивности циклона во вторник утром, сильный дождь будет продолжаться в районах центральной Пилбары.
Напомним, недавно на юго-востоке Австралии в штате Виктория выпал снег.