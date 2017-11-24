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Количество жертв теракта в Египте возросло до 235 человек

Количество жертв теракта в Египте возросло до 235 человек

Киев  •  УНН

 • 14099 просмотра

Киев. 24 ноября. УНН. Количество жертв теракта в Египте возросло до 235 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал AL Arabiya, передает УНН.

“Жертвами теракта в мечети на севере Синайского полуострова в Египте в пятницу стали 235 человек, еще 109 получили ранения,” — говорится в сообщении.

Как сообщалось, скоординированное нападение на мечеть было совершено во время пятничной молитвы в населенном пункте Эр-Рауда в 30 км к западу от Эль-Ариша, столицы провинции Северный Синай. Террористы окружили мечеть на четырех внедорожниках, подорвали взрывное устройство среди молящихся, а затем открыли по людям беспорядочный огонь.

Сообщается, что нападавшие также обстреливали машины скорой помощи, которые эвакуировали раненых с места атаки.

Во всех больницах и госпиталях провинции Северный Синай объявлено чрезвычайное положение. Подразделения армии и полиции проводят операцию по прочесыванию местности.

Напомним, 24 ноября в мечети на Синайском полуострове в Египте произошел взрыв.

Как сообщал УНН, МИД Украины выразило соболезнования в связи с трагедией в египетской мечети.

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