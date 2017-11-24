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Кількість жертв теракту в Єгипті зросла до 235 осіб

Кількість жертв теракту в Єгипті зросла до 235 осіб

Київ • УНН

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Київ. 24 листопада. УНН. Кількість жертв теракту в Єгипті зросла до 235 осіб. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на телеканал AL Arabiya, передає УНН.

"Жертвами теракту в мечеті на півночі Синайського півострова в Єгипті в п'ятницю стали 235 осіб, ще 109 отримали поранення," - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, скоординований напад на мечеть було скоєно під час п'ятничної молитви в населеному пункті Ер-Рауда в 30 км на захід від Ель-Аріша, столиці провінції Північний Синай. Терористи оточили мечеть на чотирьох позашляховиках, підірвали вибуховий пристрій серед тих, хто молиться, а потім відкрили по людях безладний вогонь.

Повідомляється, що нападники також обстрілювали машини швидкої допомоги, які евакуювали поранених з місця атаки.

У всіх лікарнях і госпіталях провінції Північний Синай оголошено надзвичайний стан. Підрозділи армії і поліції проводять операцію з прочісування місцевості.

Нагадаємо, 24 листопада в мечеті на Синайському півострові в Єгипті стався вибух.

Як повідомляв УНН, МЗС України висловило співчуття у зв'язку з трагедією в єгипетській мечеті.

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