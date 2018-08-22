Число жертв тайфуна "Румбиа" в Китае превысило 30 человек

Сильный шторм достиг берегов Шанхая в пятницу в 4:05 по местному времени, что привело к сильным ветрам и проливным дождям в этом регионе.

Тайфун "Румбиа", 18-й по счету для региона в этом году, продолжает продвигаться вглубь страны в северо-западном направлении, уже поразив восемь провинций Китая. С последствиями стихии столкнулись почти 15 миллионов человек.

Смерти зарегистрированы в четырех провинциях на востоке страны: семеро погибли в Цзянсу, а двое - в Хэнане, еще 12 человек погибли и один пропал без вести в Аньхое, в то время как 10 человек погибли и 13 пропали без вести в провинции Шаньдун.