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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Кількість жертв тайфуну "Румбіа" у Китаї перевищила 30 людей

Київ • УНН

 • 9823 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Щонайменше 31 людина загинула, ще 14 зникли безвісти після того, як тайфун "Румбіа" обрушився на схід та центр Китаю. Про це УНН повідомляє з посиланням на Daily Mail.

Кількість жертв тайфуну "Румбіа" у Китаї перевищила 30 людей

Сильний шторм досяг берегів Шанхаю в п'ятницю о 4:05 за місцевим часом, що привело до сильних вітрів і проливних дощів у цьому регіоні.

Тайфун "Румбіа", 18-й за рахунком для регіону цього року продовжує рухатися країною в північно-західному напрямку, уже вразивши вісім провінцій Китаю. З наслідками стихії зіткнулися майже 15 мільйонів людей.

Смерті зареєстровані в чотирьох провінціях на сході країни: семеро загинули у Цзянсу, а двоє - у Хенані, ще 12 осіб загинули і одна людина зникла безвісти в Аньхої, у той час як 10 людей загинули і 13 зникли безвісти в провінції Шаньдун.

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