Кількість жертв тайфуну "Румбіа" у Китаї перевищила 30 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Щонайменше 31 людина загинула, ще 14 зникли безвісти після того, як тайфун "Румбіа" обрушився на схід та центр Китаю. Про це УНН повідомляє з посиланням на Daily Mail.
Сильний шторм досяг берегів Шанхаю в п'ятницю о 4:05 за місцевим часом, що привело до сильних вітрів і проливних дощів у цьому регіоні.
Тайфун "Румбіа", 18-й за рахунком для регіону цього року продовжує рухатися країною в північно-західному напрямку, уже вразивши вісім провінцій Китаю. З наслідками стихії зіткнулися майже 15 мільйонів людей.
Смерті зареєстровані в чотирьох провінціях на сході країни: семеро загинули у Цзянсу, а двоє - у Хенані, ще 12 осіб загинули і одна людина зникла безвісти в Аньхої, у той час як 10 людей загинули і 13 зникли безвісти в провінції Шаньдун.