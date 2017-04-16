Число жертв стрельбы на избирательном участке в Турции возросло до трех человек
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. В Турции до трех увеличилось количество погибших в результате перестрелки между родственниками на одном из избирательных участков провинции Диярбакыр на почве разных политических взглядов, передает УНН со ссылкой на местное издание NTV.
Отмечается, что еще один человек, раненный в результате перестрелки между родственниками, умер. Таким образом, число жертв возросло до трех.
Напомним, в селе Ябанарды провинции Диярбакыр на избирательном участке в школе произошла ссора между родственниками, которые имели различные политические взгляды, ссора перешла в стрельбу.
Как сообщал УНН, 16 апреля в Турции начался референдум по конституционной реформе, которая предусматривает переход государства на президентскую систему правления. Избирательные участки открылись в 32 восточных провинциях страны.