Кількість жертв стрілянини на виборчій дільниці в Туреччині зросла до трьох осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. У Туреччині до трьох збільшилася кількість загиблих внаслідок перестрілки між родичами на одній з виборчих дільниць провінції Діярбакир на ґрунті різних політичних поглядів, передає УНН з посиланням на місцеве видання NTV.
Зазначається, що ще одна особа, поранена внаслідок стрілянини між родичами, померла. Таким чином, кількість жертв зросла до трьох.
Нагадаємо, в селі Ябанарди провінції Діярбакир на виборчій дільниці в школі, сталася сварка між родичами, які мали різні політичні погляди, сварка перейшла в стрілянину.
Як повідомляв УНН, 16 квітня у Туреччині почався референдум щодо конституційної реформи, яка передбачає перехід держави на президентську систему правління. Виборчі дільниці відкрилися в 32 східних провінціях країни.