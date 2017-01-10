Число жертв наводнения на юге Таиланда возросло до 25 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. По меньшей мере 25 человек погибли в результате сильного наводнения на юге Таиланда с начала года, которое парализовало работу предприятий, школ и спровоцировало проблемы для тысяч туристов. Об этом со ссылкой на заявление правительства во вторник сообщает Associated Press, передает УНН.
Двенадцать провинций в стране пострадали в результате сильного наводнения с 1 января, которое коснулось более 1 миллиона человек, говорится в сообщении МВД.
Указано также, что главная магистраль, соединяющая юг с остальной частью страны, была заблокирована.
Один из главных аэропортов в регионе с пятницы не работает и будет закрыт как минимум до среды, железнодорожное сообщение также приостановлено. Школы закрыты с прошлой недели.
Метеорологическая служба прогнозирует сильные дожди в регионе, где расположены популярные пляжи и курорты, где отдыхают миллионы иностранных туристов ежегодно.