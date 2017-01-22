Число жертв ДТП в Мельбурне увеличилось до пяти человек
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Жертвами наезда автомобиля на пешеходов в центре австралийского города Мельбурн до настоящего времени стали 5 человек. Об этом сообщила австралийская полиция, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Пятой жертвой стал трехмесячный мальчик, он умер через два дня после инцидента. Еще двадцать человек серьезно травмированы, отметили в полиции.
Отмечается, что наезд 26-летнего водителя в толпу пешеходов не связан с терроризмом. При задержании водитель был ранен в руку. Ему нужна хирургическая операция, которая еще продолжается.
В результате инцидента погибли двое мужчин, женщина и 10-летняя девочка. В полиции не исключают, что число жертв может возрасти.
Напомним, автомобиль в центре австрийского Мельбурна въехал в толпу, в результате наезда автомобиля на пешеходов погибли три человека, еще 20 получили ранения, среди которых четверо детей.