Число жертв ДТП в Мельбурне увеличилось до пяти человек

Пятой жертвой стал трехмесячный мальчик, он умер через два дня после инцидента. Еще двадцать человек серьезно травмированы, отметили в полиции.

Отмечается, что наезд 26-летнего водителя в толпу пешеходов не связан с терроризмом. При задержании водитель был ранен в руку. Ему нужна хирургическая операция, которая еще продолжается.

В результате инцидента погибли двое мужчин, женщина и 10-летняя девочка. В полиции не исключают, что число жертв может возрасти.

Напомним, автомобиль в центре австрийского Мельбурна въехал в толпу, в результате наезда автомобиля на пешеходов погибли три человека, еще 20 получили ранения, среди которых четверо детей.