Кількість жертв ДТП у Мельбурні збільшилась до п'яти осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Жертвами наїзду автомобіля на пішоходів в центрі австралійського міста Мельбурн до теперішнього часу стали 5 осіб. Про це повідомила австралійська поліція, передає УНН з посиланням на Reuters.
П’ятою жертвою став тримісячний хлопчик, він помер через два дні після інциденту. Ще двадцять чоловік серйозно травмовані, відзначили в поліції.
Відзначається, що наїзд 26-річного водія на натовп пішоходів не пов’язаний з тероризмом. При затриманні водій був поранений в руку. Йому потрібна хірургічна операція, яка ще триває.
В результаті інциденту загинули двоє чоловіків, жінка та 10-річна дівчинка. У поліції не виключають, що число жертв може зрости.
Нагадаємо, автомобіль в центрі австрійського Мельбурна в’їхав в натовп, в результаті наїзду автомобіля на пішоходів загинули три людини, ще 20 отримали поранення, серед яких четверо дітей.