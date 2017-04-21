Число погибших в результате теракта в петербургском метро выросла
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Еще одна пострадавшая при взрыве в метро Санкт-Петербурга в России женщина умерла в больнице. Об этом сообщила вице-губернатор города Анна Митянина в Twitter, передает УНН.
"21 апреля в НИИ Джанелидзе в 6:05, находясь в крайне тяжелом состоянии, умерла женщина, 1960 года рождения, пострадавшая в теракте 3 апреля", - сообщила она.
Так, общее количество погибших в результате теракта увеличилось до 16 человек, включая смертника.
Напомним, 3 апреля около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Более 100 человек пострадали.
21.04.2017 в НИИ Джанелидзе в 06:05, находясь в крайне тяжёлом состоянии, скончалась женщина 1960 г.р., пострадавшая в теракте 03.04.2017— Анна Митянина (@A_Mitjanina) 21 квітня 2017 р.