Число погибших в результате теракта в петербургском метро выросла

"21 апреля в НИИ Джанелидзе в 6:05, находясь в крайне тяжелом состоянии, умерла женщина, 1960 года рождения, пострадавшая в теракте 3 апреля", - сообщила она.

Так, общее количество погибших в результате теракта увеличилось до 16 человек, включая смертника.

Напомним, 3 апреля около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Более 100 человек пострадали.

21.04.2017 в НИИ Джанелидзе в 06:05, находясь в крайне тяжёлом состоянии, скончалась женщина 1960 г.р., пострадавшая в теракте 03.04.2017