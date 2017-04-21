Число погибших в результате теракта в петербургском метро выросла

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 22970 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 85081 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 143349 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111920 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113536 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110617 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102844 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106547 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103196 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150531 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Число погибших в результате теракта в петербургском метро выросла

Число погибших в результате теракта в петербургском метро выросла

Киев  •  УНН

 • 7997 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Еще одна пострадавшая при взрыве в метро Санкт-Петербурга в России женщина умерла в больнице. Об этом сообщила вице-губернатор города Анна Митянина в Twitter, передает УНН.

"21 апреля в НИИ Джанелидзе в 6:05, находясь в крайне тяжелом состоянии, умерла женщина, 1960 года рождения, пострадавшая в теракте 3 апреля", - сообщила она.

Так, общее количество погибших в результате теракта увеличилось до 16 человек, включая смертника.

Напомним, 3 апреля около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Более 100 человек пострадали.

21.04.2017 в НИИ Джанелидзе в 06:05, находясь в крайне тяжёлом состоянии, скончалась женщина 1960 г.р., пострадавшая в теракте 03.04.2017

— Анна Митянина (@A_Mitjanina) 21 квітня 2017 р.

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