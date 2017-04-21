Кількість загиблих внаслідок теракту в петербурзькому метро зросла
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Ще одна постраждала під час вибуху в метро Санкт-Петербурга у Росії жінка померла в лікарні. Про це повідомила віце-губернатор міста Анна Мітяніна у Twitter, передає УНН.
"21 квітня в НДІ Джанелідзе о 6:05, перебуваючи у вкрай тяжкому стані, померла жінка, 1960 року народження, яка постраждала в теракті 3 квітня", - повідомила вона.
Так, загальна кількість загиблих в результаті теракту збільшилася до 16 осіб, включаючи смертника.
Нагадаємо, 3 квітня близько 14:40 у вагоні поїзда на перегоні станцій метро “Технологічний інститут” і “Сінна площа” в Санкт-Петербурзі стався вибух невстановленого вибухового пристрою. Більше 100 осіб постраждали.
21.04.2017 в НИИ Джанелидзе в 06:05, находясь в крайне тяжёлом состоянии, скончалась женщина 1960 г.р., пострадавшая в теракте 03.04.2017— Анна Митянина (@A_Mitjanina) 21 квітня 2017 р.