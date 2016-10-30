Количество погибших в результате авиаударов в Йемене возросло до 60 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В Йемене в результате авиаударов коалиции арабских стран, которую возглавляет Саудовская Ааравия, погибли 60 человек, передает УНН со ссылкой на AFP.
"В целом погибли шестьдесят человек и десятки получили ранения", - заявил чиновник местных органов здравоохранения.
Удар был нанесен по тюрьме в городе аль-Зайдия к западу от порта Ходейда. Город находится под контролем повстанцев хуситов, которые боролись с правительством с 2014 года.
Напомним, ранее сообщалось, что из-за авиаударов в Йемене погибли 30 повстанцев и заключенных. СМИ, которые поддерживают коалицию, заявляли о 43 жертвах.