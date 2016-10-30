Кількість загиблих внаслідок авіаударів в Ємені зросла до 60 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. В Ємені в результаті авіаударів коаліції арабських країн, яку очолює Саудівська Ааравія, загинули 60 осіб, передає УНН з посиланням на AFP.
“Загалом загинули шістдесят осіб та десятки отримали поранення,” — заявив посадовець місцевих органів охорони здоров’я.
Удар був нанесений по в’язниці в місті аль-Зайдія на захід від порту Ходейда. Місто перебуває під контролем повстанців-хуситів, які боролися з урядом з 2014 року.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що через авіаудари в Ємені загинуло більше 30 повстанців і ув'язнених. ЗМІ, які підтримують коаліцію, заявляли про 43 жертв.