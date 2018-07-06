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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 52108 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 105919 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 127399 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 134750 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170555 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153890 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141537 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 130489 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118345 просмотра

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Количество погибших от аномальной жары в Канаде увеличилась до 33 человек

Количество погибших от аномальной жары в Канаде увеличилась до 33 человек

Киев  •  УНН

 • 8318 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Количество погибших от аномальной жары в Канаде, в провинции Квебек, увеличилась до 33 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС

Большинство погибших – это пожилые люди в возрасте от 50 до 80 лет. В Канаде уже неделю удерживается аномально высокая температура воздуха от 35 градусов.

Мэр города Монреаль говорит, что власть делает все возможное для того, чтобы справиться с этой жарой. В частности, город открыл бассейны и кондиционированные пространства для людей. Также по городу ходят добровольцы, чтобы проверять все ли в порядке у особо уязвимой категории граждан.

Напомним, ранее сообщалось, что жертвами аномально жаркой погоды, которая держится с прошлой пятницы в ряде восточных провинций Канады, стали не менее 18 человек. В течении последних дней температура в Монреале не опускается ниже 33 градусов. Синоптики также отмечают высокую влажность воздуха, которая ухудшает ситуацию.

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