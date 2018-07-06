Количество погибших от аномальной жары в Канаде увеличилась до 33 человек

Большинство погибших – это пожилые люди в возрасте от 50 до 80 лет. В Канаде уже неделю удерживается аномально высокая температура воздуха от 35 градусов.

Мэр города Монреаль говорит, что власть делает все возможное для того, чтобы справиться с этой жарой. В частности, город открыл бассейны и кондиционированные пространства для людей. Также по городу ходят добровольцы, чтобы проверять все ли в порядке у особо уязвимой категории граждан.

Напомним, ранее сообщалось, что жертвами аномально жаркой погоды, которая держится с прошлой пятницы в ряде восточных провинций Канады, стали не менее 18 человек. В течении последних дней температура в Монреале не опускается ниже 33 градусов. Синоптики также отмечают высокую влажность воздуха, которая ухудшает ситуацию.