Кількість загиблих від аномальної спеки в Канаді збільшилася до 33 осіб

Більшість загиблих - це люди похилого віку у віці від 50 до 80 років. У Канаді вже тиждень утримується аномально висока температура повітря від 35 градусів.

Мер міста Монреаль каже, що влада робить все можливе для того, щоб впоратися з цією спекою. Зокрема, місто відкрив басейни і кондиціоновані простори для людей. Також по місту ходять добровольці, щоб перевіряти чи все в порядку в особливо вразливої ​​категорії громадян.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що жертвами аномально спекотної погоди, яка тримається з минулої п'ятниці в низці східних провінцій Канади, стали не менше 18 осіб. Протягом останніх днів температура в Монреалі не опускається нижче 33 градусів. Синоптики також відзначають високу вологість повітря, яка погіршує ситуацію.