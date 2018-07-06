Кількість загиблих від аномальної спеки в Канаді збільшилася до 33 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Кількість загиблих від аномальної спеки в Канаді, в провінції Квебек, збільшилася до 33 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
Більшість загиблих - це люди похилого віку у віці від 50 до 80 років. У Канаді вже тиждень утримується аномально висока температура повітря від 35 градусів.
Мер міста Монреаль каже, що влада робить все можливе для того, щоб впоратися з цією спекою. Зокрема, місто відкрив басейни і кондиціоновані простори для людей. Також по місту ходять добровольці, щоб перевіряти чи все в порядку в особливо вразливої категорії громадян.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що жертвами аномально спекотної погоди, яка тримається з минулої п'ятниці в низці східних провінцій Канади, стали не менше 18 осіб. Протягом останніх днів температура в Монреалі не опускається нижче 33 градусів. Синоптики також відзначають високу вологість повітря, яка погіршує ситуацію.