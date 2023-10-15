Количество погибших граждан США в Израиле возросло до 30 человек

Детали

Государственному департаменту "также известно о 13 американских гражданах, которые считаются пропавшими без вести", - сказал спикер. С субботы это количество уменьшилось на двух человек.

Пресс-секретарь сказал, что официальные лица контактировали с семьями, и что правительство США "круглосуточно работает над определением их местонахождения".

Считается, что американцы были среди заложников, захваченных ХАМАС во время внезапного нападения на Израиль 7 октября.

"США "работают с правительством Израиля над каждым аспектом кризиса с заложниками", - сказал спикер, - "включая обмен разведывательной информацией и направление экспертов со всего правительства Соединенных Штатов для консультирования израильского правительства относительно усилий по восстановлению заложников".

Напомним

В результате боевых действий в Израиле, как сообщало УНН 12 октября, погибли по меньшей мере 25 граждан США, демократические государства должны принять все меры, чтобы избежать жертв среди гражданского населения.