Кількість загиблих громадян США в Ізраїлі зросла до 30
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Щонайменше 30 громадян США загинули в Ізраїлі. Про це повідомив представник Держдепартаменту в неділю, пише CNN, передає УНН.
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Державному департаменту "також відомо про 13 американських громадян, які вважаються зниклими безвісти", - сказав речник. З суботи ця кількість зменшилася на двох осіб.
Прессекретар сказав, що офіційні особи контактували з сім'ями, і що уряд США "цілодобово працює над визначенням їхнього місцезнаходження".
Вважається, що американці були серед заручників, захоплених ХАМАС під час раптового нападу на Ізраїль 7 жовтня.
"США "працюють з урядом Ізраїлю над кожним аспектом кризи із заручниками", - сказав речник, - "включно з обміном розвідувальною інформацією та направленням експертів з усього уряду Сполучених Штатів для консультування ізраїльського уряду щодо зусиль із відновлення заручників".
Нагадаємо
Внаслідок бойових дій в Ізраїлі, як повідомляло УНН 12 жовтня, загинули щонайменше 25 громадян США, демократичні держави повинні вжити всіх заходів, щоб уникнути жертв серед цивільного населення.