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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 16591 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 30105 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Количество погибших протестантов в Мьянме возросло до 224 случаев

Количество погибших протестантов в Мьянме возросло до 224 случаев

Киев  •  УНН

 • 17767 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Общее количество погибших на протестах в Мьянме за неделю выросла до 224 случаев. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Общее количество погибших в недели беспорядков возросло до 224, сообщили в активистская группе “Ассоциация политических заключенных”. В целом 2258 человек были арестованы, обвинены или осуждены. Силы безопасности применяют жестокую тактику для подавления ежедневных демонстраций.

Несмотря на давление со стороны власти тысячи людей вышли на марш в город Натмаук, место рождения уважаемого национального героя Аун Сан.

В Женеве эксперты ООН по правам человека осудили принудительные выселения, самовольные задержания и убийства демократических протестующих. Они заявили, что иностранные правительства должны рассмотреть вопрос о преследовании виновных в преступлениях против человечества.

Военный переворот и протесты в Мьянме

Массовые протесты в Мьянме продолжаются с начала февраля после того, как 1 февраля военные страны отстранили от власти гражданское руководство страны во главе с Аун Сан Су Чжи и объявили чрезвычайное положение, которое продлится в течение года. В стране выключают интернет, потому что протестующие используют соцсети для организации новых акций и мероприятий.

Аун Сан Су Чжи и президент страны Он Мьин находятся под арестом. Военные обосновывали свои действия заявлениями о манипуляции на парламентских выборах в ноябре, на которых победила партия Су Чжи. Международные наблюдатели называли выборы свободными и честными. В ряде стран мира осудили переворот и требуют освобождения арестованных политиков.

Около 37 журналистов были арестованы, в том числе 19 оставшихся под стражей, сообщил во вторник офис ООН по правам человека в Женеве.

В Мьянме после военного переворота, который произошел 1 февраля, во время протестов были убиты по меньшей мере 138 человек . Военная хунта Мьянмы отключили Интернет в некоторых городах и запретила выпуск газет.

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