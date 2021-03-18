Кількість загиблих протестантів у М'янмі зросла до 224 випадків

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Загальна кількість загиблих у тижні заворушень зросла до 224, повідомили в активістській групі “Асоціація політичних в’язнів”. В цілому 2258 людей було заарештовано, звинувачено або засуджено. Сили безпеки застосовують дедалі жорстокішу тактику для придушення щоденних демонстрацій.

Попри тиск з боку влади тисячі людей вийшли на марш у місто Натмаук, місце народження шанованого національного героя Аунг Сан.

У Женеві експерти ООН з прав людини засудили примусові виселення, самовільні затримання та вбивства демократичних протестуючих. Вони заявили, що іноземні уряди повинні розглянути питання про переслідування винних у злочинах проти людства.

Військовий переворот та протести у М’янмі

Масові протести у М’янмі тривають з початку лютого після того, як 1 лютого військові країни відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі та оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року. В країні вимикають інтернет, бо протестувальники використовують соцмережі для організації нових акцій і заходів.

Аун Сан Су Чжі та президент країни Він М’їн перебувають під арештом. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах в листопаді, на яких перемогла партія Су Чжі. Міжнародні спостерігачі називали вибори вільними і чесними. У низці країн світу засудили переворот і вимагають звільнення арештованих політиків.

Близько 37 журналістів було заарештовано, в тому числі 19, які залишилися під вартою, повідомив у вівторок офіс ООН з прав людини в Женеві.

У М’янмі після військового перевороту, який відбувся 1 лютого, під час протестів було вбито щонайменше 138 людей. Військова хунта М’янми відключила Інтернет у деяких містах і заборонила випуск газет.