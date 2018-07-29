Количество погибших в результате стрельбы в доме престарелых в Техасе достигло пяти

Таким образом, число погибших возросло до пяти, включая стрелка. До этого было известно о трех жертвах.

Напомним, стрельба в доме престарелых в Робстаун произошла 27 июля. Стрелок идентифицирован: им оказался 60-летний Ричард Старри. Его жертвами стали собственный 85-летний отец Эрнест Старри и приемная мать Тельва Монталво. Двое новых погибших также опознаны: это 13-летний приемный и 41-летний родной сын Монталво. По версии следствия, последние две жертвы были убиты первыми. Стрелок был нейтрализован еще до приезда полиции. Расследование инцидента продолжается.