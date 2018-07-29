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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 32777 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 98124 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 121887 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 129557 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168037 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152972 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140797 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Количество погибших в результате стрельбы в доме престарелых в Техасе достигло пяти

Количество погибших в результате стрельбы в доме престарелых в Техасе достигло пяти

Киев  •  УНН

 • 10821 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Полицейские нашли еще двух погибших во время стрельбы в доме престарелых в Робстаун (штат Техас), заявили правоохранители. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал CNN.

Таким образом, число погибших возросло до пяти, включая стрелка. До этого было известно о трех жертвах.

Напомним, стрельба в доме престарелых в Робстаун произошла 27 июля. Стрелок идентифицирован: им оказался 60-летний Ричард Старри. Его жертвами стали собственный 85-летний отец Эрнест Старри и приемная мать Тельва Монталво. Двое новых погибших также опознаны: это 13-летний приемный и 41-летний родной сын Монталво. По версии следствия, последние две жертвы были убиты первыми. Стрелок был нейтрализован еще до приезда полиции. Расследование инцидента продолжается.

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