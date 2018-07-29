Кількість загиблих через стрілянину в будинку для літніх людей у Техасі досягла п'яти

Таким чином, кількість загиблих зросла до п'яти, включаючи стрілка. До цього було відомо про три жертви.

Нагадаємо, стрілянина в будинку для літніх людей у Робстаун сталася 27 липня. Стрілець ідентифікований: ним виявився 60-річний Річард Старрі. Його жертвами стали власний 85-річний батько Ернест Старрі і прийомна мати Тельва Монталво. Двоє нових загиблих також упізнані: це 13-річний прийомний і 41-річний рідний син Монталво. За версією слідства, останні дві жертви були вбиті першими. Стрілок був нейтралізований ще до приїзду поліції. Розслідування інциденту триває.