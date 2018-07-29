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Кількість загиблих через стрілянину в будинку для літніх людей у Техасі досягла п'яти

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 липня. УНН. Поліцейські знайшли ще двох загиблих під час стрілянини у будинку для літніх людей у Робстауні (штат Техас), заявили правоохоронці. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал CNN.

Таким чином, кількість загиблих зросла до п'яти, включаючи стрілка. До цього було відомо про три жертви.

Нагадаємо, стрілянина в будинку для літніх людей у Робстаун сталася 27 липня. Стрілець ідентифікований: ним виявився 60-річний Річард Старрі. Його жертвами стали власний 85-річний батько Ернест Старрі і прийомна мати Тельва Монталво. Двоє нових загиблих також упізнані: це 13-річний прийомний і 41-річний рідний син Монталво. За версією слідства, останні дві жертви були вбиті першими. Стрілок був нейтралізований ще до приїзду поліції. Розслідування інциденту триває.

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