Количество погибших из-за шторма "Глория" возросло до восьми

"По меньшей мере восемь человек погибли, а еще четверо остаются пропавшими без вести из-за зимнего шторма "Глория", который ударил по ливантийскому побережью, и который, хоть и ослаб в среду, но все еще проявляется в виде сильных осадков в Каталонии", - сообщили в СМИ.

Указано, что уже восемь человек погибли в результате сильной снежной бури, дождя, ветра и волн. Также сообщается о материальном ущербе, возникшем из-за разрушения, падения деревьев, наводнения и лавины.

Напомним, среди погибших из-за шторма "Глория" в Испании - 55-летний украинец.