Кількість загиблих через шторм "Глорія" зросла до восьми
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Щонайменше вісім людей загинуло через шторм "Глорія" в Іспанії. Ще четверо зникли безвісти. Про це повідомляє УНН з посиланням на EFE.
"Щонайменше вісім людей загинули, а ще четверо залишаються зниклими без вісті через зимовий шторм "Глорія", який вдарив по лівантійському узбережжю, і який, хоч і послабився в середу, але все ще проявляється у вигляді сильних опадів в Каталонії", - повідомили у ЗМІ.
Вказано, що вже восьмеро людей загинули внаслідок сильної сніжної бурі, дощу, вітру та хвиль. Також повідомляється про матеріальні збитки, що виникли через руйнування, повалення дерев, повені та лавини.
Нагадаємо, серед загиблих через шторм "Глорія" в Іспанії – 55-річний українець.