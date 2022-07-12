Количество случаев обезьяньей оспы увеличилось, большинство из них приходится на Лондон

Детали

В обзоре вспышки, опубликованном на прошлой неделе, британское агентство по безопасности здравоохранения заявило, что «нет никаких признаков снижения» эпидемии обезьяньей оспы и что вирус «продолжает передаваться в основном во взаимосвязанных сексуальных сетях геев, бисексуалов или мужчин», которые будут заниматься сексом с мужчинами. Агентство заявило, что 97% случаев попали в эту категорию и что не было никаких доказательств устойчивой передачи болезни, кроме этих случаев.

Ученые предупреждают, что любой, кто находится в тесном физическом контакте с больным обезьяньей оспой, его одеждой или простыней, подвергается риску заражения, независимо от его сексуальной ориентации.

Британские ученые подсчитали, что вспышка удваивается примерно каждые две недели, и заявили, что возможные случаи занижаются. Они сказали, что почти в 80% случаев нет информации о том, контактировал ли человек с подтвержденным случаем, а значит, вирус распространяется незамеченным.

Ученые отметили, что во время вспышки были обнаружены люди с необычными симптомами, а иногда и без симптомов, которые переносят оспу обезьян. Около 10% зараженных людей в Великобритании были госпитализированы, но о смертельных исходах не сообщалось.

Контекст

В прошлом месяце Всемирная организация здравоохранения отказалась объявлять оспу обезьян глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, но заявила, что вскоре пересмотрит свое решение.

Люди с обезьяньей оспой часто испытывают такие симптомы, как лихорадка, боль в теле и сыпь; большинство выздоравливают в течение нескольких недель, не нуждаясь в медицинской помощи.

В центральной и западной Африке, где это заболевание было эндемичным на протяжении десятилетий, болезнь в основном поражает людей, вступающих в контакт с инфицированными дикими животными, такими как грызуны или приматы. В Конго, Камеруне и Центральноафриканской Республике зарегистрировано около 1500 случаев оспы обезьян, в том числе 70 случаев смерти.

Добавим

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, во всем мире зарегистрировано более 9 600 случаев оспы обезьян почти в 60 странах, большинство из которых ранее не сообщали об этом заболевании.