Кількість випадків мавпячої віспи збільшилося, більшість із них припадає на Лондон

Деталі

В огляді спалаху, опублікованому минулого тижня, британська агенція з безпеки охорони здоров'я заявила, що «немає жодних ознак зниження» епідемії мавпячої віспи і що вірус «продовжує передаватися в основному у взаємопов'язаних сексуальних мережах геїв, бісексуалів або чоловіків», які займатимуться сексом із чоловіками. Агентство заявило, що 97% випадків потрапили до цієї категорії і що не було жодних доказів стійкої передачі хвроби окрім цих випадків.

Вчені попереджають, що будь-хто, хто перебуває в тісному фізичному контакті з хворим на мавпячу віспу, його одяг або простирадла, наражається на ризик зараження, незалежно від його сексуальної орієнтації.

Британські вчені підрахували, що спалах подвоюється приблизно кожні два тижні, і заявили, що ймовірні випадки занижуються. Вони сказали, що майже у 80% випадків немає інформації про те, чи контактувала людина з підтвердженим випадком, а це означає, що вірус поширюється непоміченим.

Вчені зазначили, що під час спалаху було виявлено людей з незвичайними симптомами, а інколи і без симптомів, які переносять віспу мавп. Близько 10% заражених людей у ​​Великій Британії було госпіталізовано, але про смертельні випадки не повідомлялося.

Контекст

Минулого місяця Всесвітня організація охорони здоров'я відмовилася оголошувати віспу мавп глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я, але заявила, що незабаром перегляне своє рішення.

Люди з мавпячою віспою часто відчувають такі симптоми, як лихоманка, біль у тілі та висип; більшість одужують протягом кількох тижнів, не потребуючи медичної допомоги.

У центральній та західній Африці, де це захворювання було ендемічним протягом десятиліть, хвороба в основному вражає людей, які вступають у контакт з інфікованими дикими тваринами, такими як гризуни або примати. У Конго, Камеруні та Центральноафриканській Республіці зареєстровано близько 1500 випадків віспи мавп, у тому числі 70 випадків смерті.

Додамо

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США, у всьому світі зареєстровано понад 9 600 випадків віспи мавп майже у 60 країнах, більшість з яких раніше не повідомляли про це захворювання.