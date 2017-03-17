Количество взрывов на Донбассе снизилось на 60% - ОБСЕ

"Глядя на статистику, становится очевидным, что на прошлой неделе было тише, по сравнению с позапрошлой. Количество обстрелов примерно уменьшилось на 15%. Если посмотреть на статистику взрывов, вызванных огнем с использованием запрещенного минскими соглашениями вооружения, на прошлой неделе количество таких взрывов снизилось на 60%. 911 взрывов на прошлой неделе против 2238 за позапрошлую неделю", - отметил А.Хуг.

Как сообщал УНН, Украина настаивает на расширении СММ ОБСЕ на Донбассе.