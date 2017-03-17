Кількість вибухів на Донбасі знизилася на 60% - ОБСЄ

"Дивлячись на статистику, стає очевидним, що минулого тижня було тихіше, ніж позаминулого. Кількість обстрілів приблизно зменшилася на 15%. Якщо подивитися на статистику вибухів, спричинених вогнем із використанням забороненого мінськими угодами озброєння, минулого тижня кількість таких вибухів знизилася на 60%. 911 вибухів минулого тижня супроти 2238 за позаминулий тиждень", - зазначив А.Хуг.

Як повідомляв УНН, Україна наполягає на розширені СММ ОБСЄ на Донбасі.