Количество украинцев, находящихся на карантине за рубежом, увеличилось до 146 человек

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100286 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103429 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105480 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104473 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113115 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100800 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105273 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106648 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131564 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130449 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Количество украинцев, находящихся на карантине за рубежом, увеличилось до 146 человек

Количество украинцев, находящихся на карантине за рубежом, увеличилось до 146 человек

Киев  •  УНН

 • 11557 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. По состоянию на 22:00 20 марта из-за эпидемии коронавируса за границей сейчас находятся 146 граждан Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

Больше всего украинцев на карантине зафиксировано в Польше - 101 человек и в Бразилии - 16 человек. 7 - в Германии и Вьетнаме, 3 - в Объединенных Арабских Эмиратах. По 2 США, Молдове, Великобритании и Австралии.

Еще по одному украинцу находятся в Китае, Израиле, Румынии и на Кубе.

15 граждан Украины проходят лечение за рубежом Германия (4), Доминиканская Республика (4), Италия (2), Польша (2), ОАЭ (1), Нидерланды (1), Сейшельские острова (1).

6 украинцев уже выздоровели 4 - в Японии и один человек - в Италии и Польше.

45989 граждан уже вернулись в Украину в течение последних дней.

Напомним, ранее на карантине за рубежом находились 38 украинцев.

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