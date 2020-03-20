Количество украинцев, находящихся на карантине за рубежом, увеличилось до 146 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. По состоянию на 22:00 20 марта из-за эпидемии коронавируса за границей сейчас находятся 146 граждан Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.
Больше всего украинцев на карантине зафиксировано в Польше - 101 человек и в Бразилии - 16 человек. 7 - в Германии и Вьетнаме, 3 - в Объединенных Арабских Эмиратах. По 2 США, Молдове, Великобритании и Австралии.
Еще по одному украинцу находятся в Китае, Израиле, Румынии и на Кубе.
15 граждан Украины проходят лечение за рубежом Германия (4), Доминиканская Республика (4), Италия (2), Польша (2), ОАЭ (1), Нидерланды (1), Сейшельские острова (1).
6 украинцев уже выздоровели 4 - в Японии и один человек - в Италии и Польше.
45989 граждан уже вернулись в Украину в течение последних дней.
Напомним, ранее на карантине за рубежом находились 38 украинцев.