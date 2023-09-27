Количество российских туристов в турецкой Анталии в этом году выросло на треть
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. По количеству отдыхающих в этом году турецкая Анталия бьет собственные рекорды. За восемь месяцев город принял почти 11 миллионов туристов, из которых более двух миллионов россиян. По сравнению с прошлым годом их количество выросло более чем на 30%, сообщает Министерство культуры и туризма Турции, передает УНН.
Детали
Анталия, столица турецкого туризма, за 8 месяцев этого года приняла всего 10 миллионов 835 тысяч 204 посетителей, что на 19,45% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По данным Министерства культуры и туризма, 10 миллионов 209 тысяч 855 посетителей Анталии были иностранцами, а 625 тысяч 349 из них - гражданами, проживающими за рубежом.
В рейтинге стран, направивших больше всего посетителей в Анталию за 8-месячный период, российская федерация заняла первое место с ростом на 32,5% и 2 миллионами 379 тысячами 216 посетителями.
Германия заняла второе место с ростом на 17,34% и 2 миллионами 108 тысячами 816 посетителями, Англия - третье место с ростом на 14,58% и 922 тысячами 560 посетителями, Польша - четвертое место с ростом на 39,2% и 752 тысячами 805 посетителями. За Польшей следуют Нидерланды, Казахстан и Румыния соответственно.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Венеция со следующего года начнет взимать плату за въезд в город
Общее количество посетителей Анталии в августе составило 2 миллиона 604 тысячи 832 человека, что на 10,45% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года, из них 2 миллиона 487 тысяч 503 человека - иностранцы.
российская федерация заняла первое место в рейтинге стран, отправивших больше всего посетителей в Анталию в августе с 525 тысячами 337 лицами. Второе место заняла Германия с 470 тысячами 211 посетителями, третье - Англия с 205 тысячами 569 посетителями и четвертое - Польша с 199 тысячами 929 посетителями. За Польшей следовали Нидерланды, Румыния и Казахстан.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жители австрийского городка Гальштат вышли с акцией против чрезмерного туризма