Количество российских туристов в турецкой Анталии в этом году выросло на треть

КИЕВ. 27 сентября. УНН. По количеству отдыхающих в этом году турецкая Анталия бьет собственные рекорды. За восемь месяцев город принял почти 11 миллионов туристов, из которых более двух миллионов россиян. По сравнению с прошлым годом их количество выросло более чем на 30%, сообщает Министерство культуры и туризма Турции, передает УНН.