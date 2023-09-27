Кількість російських туристів у турецькій Анталії цьогоріч зросла на третину
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. За кількістю відпочивальників цьогоріч турецька Анталія б'є власні рекорди. За вісім місяців місто прийняло майже 11 мільйонів туристів, з яких понад два мільйони росіян. У порівнянні з минулим роком їх кількість зросла у понад 30%, повідомляє Міністерство культури і туризму Туреччини, передає УНН.
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Анталія, столиця турецького туризму, за 8 місяців цього року прийняла загалом 10 мільйонів 835 тисяч 204 відвідувачів, що на 19,45% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
За даними Міністерства культури і туризму, 10 мільйонів 209 тисяч 855 відвідувачів Анталії були іноземцями, а 625 тисяч 349 з них - громадянами, які проживають за кордоном.
У рейтингу країн, які направили найбільше відвідувачів до Анталії за 8-місячний період, російська федерація посіла перше місце зі зростанням на 32,5% і 2 мільйонами 379 тисячами 216 відвідувачами.
Німеччина посіла друге місце з ростом на 17,34% і 2 мільйонами 108 тисячами 816 відвідувачами, Англія - третє місце з ростом на 14,58% і 922 тисячами 560 відвідувачами, Польща - четверте місце з ростом на 39,2% і 752 тисячами 805 відвідувачами. За Польщею йдуть Нідерланди, Казахстан і Румунія відповідно.
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Загальна кількість відвідувачів Анталії в серпні склала 2 мільйони 604 тисячі 832 особи, що на 10,45% більше, ніж за аналогічний місяць минулого року, з них 2 мільйони 487 тисяч 503 особи - іноземці.
російська федерація посіла перше місце в рейтингу країн, які відправили найбільше відвідувачів до Анталії в серпні з 525 тисячами 337 особами. Друге місце посіла Німеччина з 470 тисячами 211 відвідувачами, третє - Англія з 205 тисячами 569 відвідувачами і четверте - Польща з 199 тисячами 929 відвідувачами. За Польщею слідували Нідерланди, Румунія та Казахстан.
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