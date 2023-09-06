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Венеція з наступного року почне стягувати плату за в’їзд до міста

Венеція з наступного року почне стягувати плату за в’їзд до міста

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Наступного року влада Венеції випробує схему, за якою відвідувачі на одноденну поїздку повинні будуть заплатити 5 євро за в’їзд. Надія полягає в тому, щоб стримати потік туристів до італійського міста. Про це пише Reuters. Передає УНН.

Деталі

У наступному році збір збиратимуть протягом 30 днів, переважно у вихідні дні навесні та влітку, коли кількість туристів особливо висока.

Мета полягала в тому, щоб знайти «новий баланс між правами тих, хто живе, навчається або працює у Венеції, і тих, хто відвідує місто

Нещодавно ЮНЕСКО рекомендувало внести Венецію до списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою зникнення через масовий туризм. Надмірний туризм вже давно є проблемою для крихкого міста-лагуни.

Водночас мер Венеції не вбачає проблеми у запровадженні нового податку.

Цитата

«Регулювання потоку туристів у певні періоди є необхідним, але це не означає закриття міста. Венеція завжди буде відкрита для всіх», – сказав мер Луїджі Бруньяро.

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