Количество пострадавших от ракетного удара по Днепру возросло до 10

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"Число пострадавших из-за ракетного удара по Днепру возросло до 10. Сейчас в больнице – три человека. Это 55-летняя женщина, мужчины 33 и 48 лет. Они в состоянии средней тяжести", - сообщил глава ОВА в Telegram.

Он также обнародовал фотографии с последствиями атаки. "На фото – единственное, на что способен «русский мир». Уничтожать все, к чему прикасается. Такой вид имеет транспортный объект, по которому террористы попали ночью", - указал Лысак.

Напомним

Правоохранители начали расследование по поводу ракетного удара российских оккупантов по Днепру, в результате которого изначально было известно о 7 раненых, устанавливается тип ракеты.