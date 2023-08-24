Кількість постраждалих від ракетного удару по Дніпру зросла до 10
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Через ракетний удар російських військ по Дніпру постраждали вже 10 людей, повідомив у четвер голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
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"Кількість постраждалих через ракетний удар по Дніпру зросла до 10. Зараз в лікарні – троє людей. Це 55-річна жінка, чоловіки 33 та 48 років. Вони у стані середньої тяжкості", - повідомив голова ОВА у Telegram.
Він також оприлюднив світлини з наслідками атаки. "На фото – єдине, на що здатен «руський мир». Нищити все, до чого торкається. Такий вигляд має транспортний об’єкт, по якому терористи поцілили вночі", - вказав Лисак.
Нагадаємо
Правоохоронці розпочали розслідування з приводу ракетного удару російських окупантів по Дніпру, внаслідок якого спочатку було відомо про 7 поранених, встановлюється тип ракети.