Число пострадавших от пожаров в Португалии возросло до 32
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Число пострадавших от природных пожаров, которые бушуют в Португалии, возросло до 32 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Publico.
"В настоящее время число раненых возросло до 32, сообщается об одном серьезно раненном человеке (в том числе - ред.), которого доставили в Лиссабон", - говорится в сообщении.
Так, представитель национального ведомства по гражданской защите Патриция Гаспар сообщила, что кроме 32 раненных еще 181 человек был перемещен из-за пожара, пишет TVI24.
Она также заверила, что по состоянию на утро среды ситуация на местах стала "более стабильной", чем во вторник вечером, и заявила о "хорошем прогрессе", достигнутом в борьбе с пламенем, отмечает Jornal de Notícias.
Напомним, природные пожары начались в пятницу, 3 августа, в районе городка Моншики. Украинцев призвали не посещать охваченные пожарами районы Португалии.