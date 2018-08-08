Число пострадавших от пожаров в Португалии возросло до 32

"В настоящее время число раненых возросло до 32, сообщается об одном серьезно раненном человеке (в том числе - ред.), которого доставили в Лиссабон", - говорится в сообщении.

Так, представитель национального ведомства по гражданской защите Патриция Гаспар сообщила, что кроме 32 раненных еще 181 человек был перемещен из-за пожара, пишет TVI24.

Она также заверила, что по состоянию на утро среды ситуация на местах стала "более стабильной", чем во вторник вечером, и заявила о "хорошем прогрессе", достигнутом в борьбе с пламенем, отмечает Jornal de Notícias.

Напомним, природные пожары начались в пятницу, 3 августа, в районе городка Моншики. Украинцев призвали не посещать охваченные пожарами районы Португалии.