Кількість постраждалих від пожеж у Португалії зросла до 32 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Кількість постраждалих від природних пожеж, які вирують у Португалії, зросла до 32 осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на Publico.
"Наразі кількість поранених зросла до 32, повідомляється про одну серйозно поранену людину (в тому числі - ред.), яку доставили до Лісабона", - йдеться в повідомленні.
Так, представниця національного відомства з цивільного захисту Патриція Гаспар повідомила, що крім 32 поранених ще 181 особу було переміщено через пожежу, пише TVI24.
Вона також запевнила, що станом на ранок середи ситуація на місцях стала "більш стабільною", ніж у вівторок ввечері, і заявила про "хороший прогрес", досягнутий у боротьбі з вогнем, зазначає Jornal de Noticias.
Нагадаємо, природні пожежі почалися в п'ятницю, 3 серпня, ву районі містечка Моншіке. Українців закликали не відвідувати охоплені пожежами райони Португалії.