Количество умерших от коронавируса в Китае возросло до 107 человек - ЦОЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. По состоянию на утро сегодня, 28 января, в мире новым коронавируса инфицировано около 4,5 тысячи человек, а также зарегистрировано 107 случаев смертей от коронавируса. Об этом на брифинге заявил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин, передает УНН.
"Официально, по состоянию на утро сегодняшнего дня, в мире было зарегистрировано 4474 случая инфицирования новым коронавирусом человека. И также 107 случаев смертельных, которые были связаны с инфицированием новым коронавирусом человека. 63 человека уже выписаны из больниц и по ним уже прекращено медицинское наблюдение", - отметил Кузин.
Напомним, Германия и Япония сообщили о первых случаях заражения коронавируса людей, которые не посещали Китай.