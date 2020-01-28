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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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Количество умерших от коронавируса в Китае возросло до 107 человек - ЦОЗ

Киев • УНН

 • 11630 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. По состоянию на утро сегодня, 28 января, в мире новым коронавируса инфицировано около 4,5 тысячи человек, а также зарегистрировано 107 случаев смертей от коронавируса. Об этом на брифинге заявил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин, передает УНН.

Количество умерших от коронавируса в Китае возросло до 107 человек - ЦОЗ

"Официально, по состоянию на утро сегодняшнего дня, в мире было зарегистрировано 4474 случая инфицирования новым коронавирусом человека. И также 107 случаев смертельных, которые были связаны с инфицированием новым коронавирусом человека. 63 человека уже выписаны из больниц и по ним уже прекращено медицинское наблюдение", - отметил Кузин.

Напомним, Германия и Япония сообщили о первых случаях заражения коронавируса людей, которые не посещали Китай.

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