Кількість померлих від коронавірусу в Китаї зросла до 107 осіб - ЦГЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Станом на ранок сьогодні, 28 січня, у світі новим коронавірусом інфіковано близько 4,5 тисячі людей, а також зареєстровано 107 випадків смертей від коронавірусу. Про це на брифінгу заявив в.о. генерального директора Центру громадського здоров’я Ігор Кузін, передає УНН.
"Офіційно, станом на ранок сьогоднішнього дня, у світі було зареєстровано 4 474 випадки інфікування новим коронавірусом людини. І також 107 випадків смертельних, які були пов’язані з інфікуванням новим коронавірусом людини. 63 особи вже виписано з лікарень і за ними вже припинено медичне спостереження", - зазначив Кузін.
Нагадаємо, Німеччина і Японія повідомили про перші випадки зараження коронавірусом людей, які не відвідували Китай.