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Количество перевезенных в Украине пассажиров за 10 месяцев уменьшилось на 6,6%

Киев • УНН

 • 6496 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Количество перевезенных пассажиров всеми видами транспорта в течение января-октября 2016 года в сравнении с аналогичным периодом 2015 года уменьшилось на 6,6%, передает УНН со ссылкой на данные госстатистики.

Количество перевезенных в Украине пассажиров за 10 месяцев уменьшилось на 6,6%

По данным Госстатистики, количество перевезенных пассажиров всеми видами транспорта в течение января-октября 2016 года в сравнении с аналогичным периодом 2015 года уменьшилось на 6,6% — до 4,022 млрд человек.

В частности, количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом уменьшилось на 11,4% — до 1,7 млрд человек, метрополитеном количество перевезенных пассажиров уменьшилось на 1,1% — до 571,7 млн тонн, трамвайным транспортом количество перевезенных пассажиров уменьшилось на 4,7% — до 579,1 млн тонн, авиационным транспортом количество перевезенных пассажиров выросло на 27,7% — до 7 млн человек и троллейбусным транспортом количество перевезенных пассажиров уменьшилось на 3,7% — до 856,5 млн человек, водным транспортом пассажирооборот сократился на 22,4% до 0,4 млн человек и железнодорожным транспортом количество перевезенных пассажиров уменьшилось на 0,1% — до 328 млн человек.

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