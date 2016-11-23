Кількість перевезених в Україні пасажирів за 10 місяців зменшилася на 6,6%

За даними Держстатистики, кількість перевезених пасажирів усіма видами транспорту протягом січня-жовтня 2016 року порівнянні з аналогічним періодом 2015 року зменшилася на 6,6% — до 4,022 млрд осіб.

Зокрема, кількість пасажирів перевезених автомобільним транспортом зменшилася на 11,4% — до 1,7 млрд осіб, метрополітенівським транспортом кількість перевезених пасажирів зменшилася на 1,1% — до 571,7 млн тонн, трамвайним транспортом кількість перевезених пасажирів зменшилася на 4,7% — до 579,1 млн тонн, авіаційним транспортом кількість перевезених пасажирів зросла на 27,7% — до 7 млн осіб та тролейбусним транспортом кількість перевезених пасажирів зменшилася на 3,7% — до 856,5 млн осіб, водним транспортом пасажирооборот скоротився на 22,4% до 0,4 млн осіб та залізничним транспортом кількість перевезених пасажирів зменшилася на 0,1% — до 328 млн осіб.