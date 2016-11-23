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Кількість перевезених в Україні пасажирів за 10 місяців зменшилася на 6,6%

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Кількість перевезених пасажирів усіма видами транспорту протягом січня-жовтня 2016 року у порівнянні з аналогічним періодом 2015 року зменшилася на 6,6%, передає УНН з посиланням на дані Держстатистики.

Кількість перевезених в Україні пасажирів за 10 місяців зменшилася на 6,6%

За даними Держстатистики, кількість перевезених пасажирів усіма видами транспорту протягом січня-жовтня 2016 року порівнянні з аналогічним періодом 2015 року зменшилася на 6,6% — до 4,022 млрд осіб.

Зокрема, кількість пасажирів перевезених автомобільним транспортом зменшилася на 11,4% — до 1,7 млрд осіб, метрополітенівським транспортом кількість перевезених пасажирів зменшилася на 1,1% — до 571,7 млн тонн, трамвайним транспортом кількість перевезених пасажирів зменшилася на 4,7% — до 579,1 млн тонн, авіаційним транспортом кількість перевезених пасажирів зросла на 27,7% — до 7 млн осіб та тролейбусним транспортом кількість перевезених пасажирів зменшилася на 3,7% — до 856,5 млн осіб, водним транспортом пасажирооборот скоротився на 22,4% до 0,4 млн осіб та залізничним транспортом кількість перевезених пасажирів зменшилася на 0,1% — до 328 млн осіб.

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