Количество получателей максимальной помощи по безработице выросло до 5%
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Максимальную помощь по безработице размером 7048 грн получают 5% безработных, при этом в прошлом году таких безработных было 3%. Об этом на пресс-конференции сообщил и.о. Председателя Государственной службы занятости Валерий Ярошенко, передает УНН.
"По состоянию на 27 июля количество получателей пособия по безработице по сравнению с количеством таких лиц на соответствующую дату прошлого года уменьшилось на 8%. В то же время растет средняя выплата, что говорит о росте зарплат. Минимальная помощь составляет 544 грн. Ее получают 25% безработных. Максимальную пособие по безработице в 7048 грн получают 5% безработных. В прошлом году этот показатель достигал 3%", - рассказал Ярошенко.
Ранее, в НБУ назвали шаги для преодоления молодежной безработицы.