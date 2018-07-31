Кількість отримувачів максимальної допомоги по безробіттю зросла до 5%

"Станом на 27 липня кількість отримувачів допомоги по безробіттю у порівнянні з кількістю таких осіб на відповідну дату минулого року зменшилась на 8%. Водночас зростає середня виплата, що говорить про зростання зарплат. Мінімальна допомога складає 544 грн. Її отримують 25% безробітних. Максимальну допомогу по безробіттю у 7048 грн отримують 5% безробітних. Минулого року цей показник сягав 3%", - розповів Ярошенко.



Раніше, у НБУ назвали кроки для подолання молодіжного безробіття.