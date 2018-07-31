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Кількість отримувачів максимальної допомоги по безробіттю зросла до 5%

Кількість отримувачів максимальної допомоги по безробіттю зросла до 5%

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 липня. УНН. Максимальну допомогу по безробіттю розміром 7048 грн отримують 5% безробітних, при цьому минулого року таких безробітних було 3%. Про це на прес-конференції повідомив в.о. Голови Державної служби зайнятості Валерій Ярошенко, передає УНН.

"Станом на 27 липня кількість отримувачів допомоги по безробіттю у порівнянні з кількістю таких осіб на відповідну дату минулого року зменшилась на 8%. Водночас зростає середня виплата, що говорить про зростання зарплат. Мінімальна допомога складає 544 грн. Її отримують 25% безробітних. Максимальну допомогу по безробіттю у 7048 грн отримують 5% безробітних. Минулого року цей показник сягав 3%", - розповів Ярошенко.

Раніше, у НБУ назвали кроки для подолання молодіжного безробіття.

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