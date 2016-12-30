Количество очагов птичьего гриппа в Польше удвоилось за неделю
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. За последнюю неделю в Польше удвоилось количество мест, где появился вирус птичьего гриппа, передает УНН со ссылкой на Польское радио.
Как отмечается, 16-й случай заболеваний, вызванных вирусом H5N8, обнаружен в Любуском воеводстве.
В рамках борьбы с болезнью придется уничтожить 22 тыс. индюков - то есть целое стадо, в котором подтверждено заражение вирусом. До сих пор именно в Любуском воеводстве чаще всего встречалось заболевание птицы.
Согласно прогнозам Государственного ветеринарного института, наиболее проблемные регионы в этом плане в Любуском, Малопольском и Западнопоморском воеводствах, а также - части Мазовецкого.
Птичий грипп не угрожает людям. Вирус погибает при температуре 70 градусов по Цельсию.